Bonus elettrodomestici guida al risparmio | i modelli per spendere meno in bolletta

Il Bonus Elettrodomestici ha finalmente una data. Martedì 18 novembre sarà possibile inviare la domanda di richiesta per avere uno sconto di 100 euro per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica rottamandone uno vecchio. Rientrano nel bonus solo i grandi elettrodomestici di nuova produzione, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, forni e piani cottura, purché siano ad alta efficienza energetica. Questo significa che il bonus incentiva l’acquisto di modelli moderni e parsimoniosi nei consumi. Ma come scegliere il prodotto giusto per risparmiare sia sull’acquisto che in bolletta? Vediamo qualche esempio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

