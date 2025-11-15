Black Friday e acquisti intelligenti | i consigli per utilizzare l’AI e navigare in sicurezza

Il Black Friday si avvicina e i consumatori sono sempre più pronti a sfruttare l’intelligenza artificiale per i propri acquisti. Dagli agenti di shopping personalizzati alle prove virtuali dei prodotti, l’AI sta trasformando il modo di fare shopping, rendendolo più semplice ed efficace. I dati lo. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

-3 giorni al Black Friday Sony Sta per arrivare il momento perfetto per dare una marcia in più alla tua attrezzatura Spoiler: le offerte saranno da scatto perfetto! - facebook.com Vai su Facebook

Black Friday: quando inizia, quali prodotti riguarderà e come orientarsi tra gli sconti Vai su X

Siti di arredamento da tenere d’occhio per il black friday, la nostra selezione per fare acquisti sicuri e risparmiare davvero - La nostra selezione di siti di arredamento da tenere d'occhio durante i giorni del black friday per fare acquisti sicuri e risparmiare. Riporta designmag.it

Black Friday 2025: come risparmiare davvero e fare acquisti responsabili - Scopri come affrontare il Black Friday 2025 in Italia: strategie per risparmiare, evitare sprechi e scegliere in modo consapevole e responsabile ... Da interris.it

Black Friday e acquisti intelligenti: i consigli di Kaspersky per utilizzare l'AI e navigare in sicurezza - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Segnala adnkronos.com