BELVE | GLI OSPITI DEL 18 NOVEMBRE E UNA NUOVA SORPRESA DI MARIA DE FILIPPI PER L’AMICA FAGNANI

Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult di Rai2 firmato Francesca Fagnani. Martedì 18 novembre, alle 21.20, saranno ospiti della terza puntata quattro personaggi notissimi. A “Belve” sono attesi Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. Non mancheranno polemiche e rivelazioni che faranno discutere. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Francesca Fagnani nei suoi ormai celebri faccia a faccia si confronta, ogni settima, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, disposti a mettersi in gioco. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELVE: GLI OSPITI DEL 18 NOVEMBRE E UNA NUOVA SORPRESA DI MARIA DE FILIPPI PER L’AMICA FAGNANI

Altri contenuti sullo stesso argomento

I prossimi ospiti di #Belve sono Cristiano Malgioglio, Big Mama, Genny Urtis e Eva Herzigova. Vai su X

#Belve: gli ospiti di #FrancescaFagnani martedì 18 novembre saranno: #CristianoMalgioglio #BigMama #EvaHerzigova - facebook.com Vai su Facebook

Belve ospiti 18 novembre: Fagnani annuncia Cristiano Malgioglio, ma si parla anche di una delle big di Sanremo. I rumor - Belve con grande delusione dei fan non è andato in onda ieri 11 novembre come da programmazione per far posto all'incontro delle ATP Finals di Torino tra Lorenzo Musetti e l'australiano Alex De Minaur ... Lo riporta affaritaliani.it

"Belve": perché non va in onda stasera, 11 novembre? - Tutto sulla prossima puntata di Belve: quando va in onda e perché non vedremo il programma di Francesca Fagnani martedì 11 novembre? Da tag24.it

Belve, Fagnani stoppata dalla Rai: perché salta la puntata del 10 novembre e quando torna in onda - Salta la nuova puntata dello show di Francesca Fagnani che tornerà regolarmente martedì 18 novembre: il motivo e la nuova programmazione. Riporta libero.it