BELVE | GLI OSPITI DEL 18 NOVEMBRE E UNA NUOVA SORPRESA DI MARIA DE FILIPPI PER L’AMICA FAGNANI

Bubinoblog | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult di Rai2 firmato Francesca Fagnani. Martedì 18 novembre, alle 21.20, saranno ospiti della terza puntata quattro personaggi notissimi. A “Belve” sono attesi Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. Non mancheranno polemiche e rivelazioni che faranno discutere. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Francesca Fagnani nei suoi ormai celebri faccia a faccia si confronta, ogni settima, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, disposti a mettersi in gioco. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

