Beatificato monsignor Carmine De Palma | processione delle reliquie e messa in cattedrale a Bari
Si è svolta nella Cattedrale di San Sabino a Bari, la messa di Beatificazione di monsignor Carmine De Palma. La funzione è stata presieduta presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Prima della messa si è svolta la processione con la reliquia del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
