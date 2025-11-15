Basket Mattia Ruggeri premiato come miglior promessa dell' Emilia Romagna
Orgoglio per la Rinascita Basket Rimini: Mattia Ruggeri è stato premiato oggi, sabato, ai Fip Emilia-Romagna Awards 2025, ricevendo al Palazzo di Varignana il prestigioso riconoscimento di Miglior Promessa Giovanile Maschile dell’Emilia-Romagna, di fronte al Presidente federale Gianni Petrucci. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
