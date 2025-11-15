Basket Cesena espugna il Romiti e batte Forlì
Cesena torna alla vittoria e lo fa ancora una volta in trasferta portando a 3 i successi ottenuti lontano dal parquet di casa (una sola sconfitta di un punto a S. Pietro in Casale) dove invece ancora non ha mai vinto. Derby combattuto e poco spettacolare in scena al mitico Villa Romiti di Forlì. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
