Basket Cesena espugna il Romiti e batte Forlì

Cesenatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena torna alla vittoria e lo fa ancora una volta in trasferta portando a 3 i successi ottenuti lontano dal parquet di casa (una sola sconfitta di un punto a S. Pietro in Casale) dove invece ancora non ha mai vinto. Derby combattuto e poco spettacolare in scena al mitico Villa Romiti di Forlì. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket cesena espugna romitiBasket divisione regionale 1. Aics stasera in casa con Cesena - Inizierà stasera la settima giornata del campionato di DR1 con in campo una delle due formazioni forlivesi impegnate in ... Secondo ilrestodelcarlino.it

basket cesena espugna romitiValtarese Basket: espugnata Cesena, primo urrà per l’Alberti e Santi - Conquista il primo successo esterno della stagione l’Alberti e Santi di coach Pedroni che espugna con merito il parquet di Cesena. Segnala sportparma.com

basket cesena espugna romitiBasket giovanile, serata magica al Villa Romiti per l'Under 19: vittoria contro Pesaro e testa solitaria in classifica - L’Under 19 Eccellenza si aggiudica di energia lo scontro al vertice contro la VL Pesaro, all’ultima giornata del girone di andata che qualifica la fase interregionale. Come scrive forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Cesena Espugna Romiti