Barbara D’Urso infortunio a poche ore dalla diretta di Ballando | Sono preoccupata…
(Adnkronos) – Infortunio per Barbara D'Urso a poche ore dalla diretta di Ballando con le stelle. La conduttrice ha raccontato sui social di essersi fatta male alla spalla. "Siamo qui a fare le prove con la mia spalla", ha detto. E ha ammesso di essere preoccupata per l’infortunio riportato ma D’Urso non ha intenzione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
