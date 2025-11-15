Barbara D’Urso infortunata come sta | a rischio la presenza a Ballando con le Stelle

Nella prima serata Rai 1 di sabato 15 novembre, come ogni settimana, andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. C’è il rischio, però, che non tutti i concorrenti possano prendere parte alla gara. La ballerina amatoriale più amata (e criticata) di questa stagione, Barbara D’Urso, è stata vittima di un grave infortunio che potrebbe costringerla a restare lontano dalla pista, almeno per questa volta. Barbara D’Urso ko per l’infortunio, ma non molla. Barbara D’Urso, puntata dopo puntata, si è dimostrata una ballerina incredibile talentuosa e aggraziata. Dopo più di otto settimane di prove costanti e intensissimi allenamenti, la stanchezza inizia tuttavia a farsi sentire e il, seppur allenatissimo, corpo della conduttrice comincia a risentire di questi ritmi da vera sportiva. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso infortunata, come sta: a rischio la presenza a Ballando con le Stelle

