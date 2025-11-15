Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv | dove vedere l’ottava puntata
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi. Stasera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it
Scopri altri approfondimenti
Si torna in pista! #BallandoConLeStelle #Rai1 - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu torna in pista, cosa succede stasera a Ballando: dagli infortuni al ballottaggio - Andrea Delogu è pronta a tornare sulla pista di Ballando con le Stelle nella puntata di stasera, sabato 15 novembre 2025. Si legge su msn.com
Ballando con le stelle – 15 novembre 2025 – Rai1 - Ottava puntata di “Ballando con le stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci. bitculturali.it scrive
Ballando con le stelle 2025, 7a puntata 8 novembre/ Diretta ed eliminati: Monica Guerritore ospite - Le anticipazioni della settima puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera con Monica Guerritore come ballerina per una notte. Segnala ilsussidiario.net