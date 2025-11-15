Azzurri in ritiro a Milanello Tonali ricorda il suo passato in rossonero Ecco il video

La Nazionale di Gattuso prepara la sfida alla Norvegia a Milanello, dove un video di Sportitalia mostra Tonali emozionato nel rivedere casa rossonera: saluti, abbracci e il suo legame con il Milan, con l'idea di un possibile ritorno che resta viva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Azzurri in ritiro a Milanello, Tonali ricorda il suo passato in rossonero. Ecco il video

Approfondisci con queste news

. @Azzurri | Calafiori lascia il ritiro della Nazionale Vai su X

IL MUSEO DEL CALCIO È TUTTO ROSSOVERDE! La scuola calcio del Grassina, capitanata dal responsabile Giancarlo Lo Castro, è stata invitata dal direttore del Museo del Calcio Matteo Marani per una visita con gli azzurri in ritiro a Coverciano. Un bel po - facebook.com Vai su Facebook

Tonali ed il ritorno a Milanello: "Emozionante, ritrovo un posto che ho nel cuore" - Il centrocampista, con i suoi compagni Azzurri, domenica sarà a San Siro per la partita contro ... Lo riporta milannews.it

Capitolo Nazionale, gli Azzurri in ritiro a Milanello in vista della Norvegia! Le ultimissime - Gli Azzurri andranno in ritiro a Milanello: le ultime novità emerse Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del ... Riporta sampnews24.com

Vigilia azzurra e quasi rossonera, per Gattuso e per…Tonali - Domani rifinitura a Milanello per Gattuso, Tonali e compagni: quart'ora di allenamento aperta ai media pre Italia- Lo riporta msn.com