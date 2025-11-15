Azzurri in ritiro a Milanello Tonali ricorda il suo passato in rossonero Ecco il video

La Nazionale di Gattuso prepara la sfida alla Norvegia a Milanello, dove un video di Sportitalia mostra Tonali emozionato nel rivedere casa rossonera: saluti, abbracci e il suo legame con il Milan, con l'idea di un possibile ritorno che resta viva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

