Auto va a finire contro la facciata di un' abitazione | spavento in città

Brindisireport.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro la facciata di un edificio, dopo aver invaso il marciapiede. Fortunatamente nessun pedone transitava in quel momento. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che nel pomeriggio di oggi (sabato 15 novembre) si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Auto Finire Contro Facciata