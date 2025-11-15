Auto va a finire contro la facciata di un' abitazione | spavento in città
MESAGNE - Ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro la facciata di un edificio, dopo aver invaso il marciapiede. Fortunatamente nessun pedone transitava in quel momento. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che nel pomeriggio di oggi (sabato 15 novembre) si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
