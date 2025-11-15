Auto con tre studenti a bordo si schianta contro il palo dell' illuminazione | grave una ragazza

Incidente stradale nella notte in via Acton a pochi metri dalla Galleria Vittoria. Tre studenti che viaggiavano in auto sono rimasti feriti.La più grave è una ragazza ricoverata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Gli altri sono stati portati al Cto e all'Ospedale del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

