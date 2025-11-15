Atp Finals Torino stasera la semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime Orario e dove vederla

Torna lo spettacolo al Pala Alpitour di Torino: stasera la seconda semifinale delle Atp Finals che vedrà Carlos Alcaraz sfidare Felix Auger-Aliassime, con inizio previsto alle 20.30. Il campione spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, affronta il canadese dopo una settimana intensa e ricca di colpi di scena nel torneo dei Maestri. Il vincitore sfiderà . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

