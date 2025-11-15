Atp Finals Torino stasera la semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime Orario e dove vederla
Torna lo spettacolo al Pala Alpitour di Torino: stasera la seconda semifinale delle Atp Finals che vedrà Carlos Alcaraz sfidare Felix Auger-Aliassime, con inizio previsto alle 20.30. Il campione spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, affronta il canadese dopo una settimana intensa e ricca di colpi di scena nel torneo dei Maestri. Il vincitore sfiderà .
Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino. Ha sconfitto in semifinale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 in un'ora e 52 minuti di gioco. Domani affronterà per il titolo il vincente della sfida di stasera tra l
ATP FINALS | "Siamo strafelici di quello che sta succedendo a Torino da cinque anni. All'inizio molti pensavano che le Finals fossero un contentino per le olimpiadi non assegnate, credo che si siano ricreduti". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi
Alcaraz-Auger-Aliassime stasera in tv, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming - È il momento di decidere i giocatori che nelle due partite di domani si giocheranno i titoli del torneo di singolare e di quello di doppio.
ATP Finals, Sinner vola in finale, battuto De Minaur in due set 7-5, 6-2 - Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals di Torino.
De Minaur dura un set, Sinner in finale alle Atp Finals - Jannik supera l'australiano che nella prima ora di gioco lotta ma poi deve arrendersi alla superiorità dell'avversario.