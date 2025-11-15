atp finals sinner vola in finale

Un primo set equilibrato, in cui de Minaur ha servito bene riuscendo a rimanere in partita fino al break di Sinner. Poi nel secondo set è monologo dell’azzurro. Con due set vinti 7-5, 6-2 l’altoatesino batte (per la 13esima volta) l’australiano e si qualifica per la finale delle Atp Finals per la terza volta consecutiva. Dopo il percorso netto nel girone, l’attuale numero 2 del mondo attende in finale il vincitore tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Sinner: «Giocare in casa mi dà energie in più». Il commento di Sinner alla fine del match: «Una partita molto difficile, soprattutto all’inizio quando lui ha servito molto bene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

