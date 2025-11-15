Atp Finals Sinner vola in finale

Lettera43.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un primo set equilibrato, in cui de Minaur ha servito bene riuscendo a rimanere in partita fino al break di Sinner. Poi nel secondo set è monologo dell’azzurro. Con due set vinti 7-5, 6-2 l’altoatesino batte (per la 13esima volta) l’australiano e si qualifica per la finale delle Atp Finals per la terza volta consecutiva. Dopo il percorso netto nel girone, l’attuale numero 2 del mondo attende in finale il vincitore tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Sinner: «Giocare in casa mi dà energie in più». Il commento di Sinner alla fine del match: «Una partita molto difficile, soprattutto all’inizio quando lui ha servito molto bene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

atp finals sinner vola in finale

© Lettera43.it - Atp Finals, Sinner vola in finale

News recenti che potrebbero piacerti

atp finals sinner volaSinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... Scrive tuttosport.com

atp finals sinner volaDe Minaur lotta per un set, poi Sinner lo travolge: Jannik in finale a Torino - Jannik Sinner sconfigge per la 13esima volta su altrettanti scontri diretti Alex De Minaur e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Secondo unionesarda.it

atp finals sinner volaAtp Finals - Jannik Sinner batte ancora de Minaur e vola in finale - La forza di non perdere mai la pazienza e attendere il momento giusto per sferrare il colpo decisivo. Riporta tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals Sinner Vola