Atp Finals Sinner vola in finale
Un primo set equilibrato, in cui de Minaur ha servito bene riuscendo a rimanere in partita fino al break di Sinner. Poi nel secondo set è monologo dell’azzurro. Con due set vinti 7-5, 6-2 l’altoatesino batte (per la 13esima volta) l’australiano e si qualifica per la finale delle Atp Finals per la terza volta consecutiva. Dopo il percorso netto nel girone, l’attuale numero 2 del mondo attende in finale il vincitore tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Sinner: «Giocare in casa mi dà energie in più». Il commento di Sinner alla fine del match: «Una partita molto difficile, soprattutto all’inizio quando lui ha servito molto bene. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
ATP Finals, Jannik Sinner supera Alex de Minaur 7-5, 6-2 e vola in finale contro il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime Palasport Olimpico di Torino Tutti i video, le foto e i dettagli qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pront - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner- #DeMinaur, semifinale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Vai su X
Sinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... Scrive tuttosport.com
De Minaur lotta per un set, poi Sinner lo travolge: Jannik in finale a Torino - Jannik Sinner sconfigge per la 13esima volta su altrettanti scontri diretti Alex De Minaur e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Secondo unionesarda.it
Atp Finals - Jannik Sinner batte ancora de Minaur e vola in finale - La forza di non perdere mai la pazienza e attendere il momento giusto per sferrare il colpo decisivo. Riporta tennisworlditalia.com