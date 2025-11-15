Atp Finals Sinner senza problemi con De Minaur | va in finale e aspetta il vincitore di Alcaraz-Aliassime | 7-5 6-2?Bolelli-Vavassori eliminati

Sinner punta a tornare in finale delle Atp Finals. Troverà il vincente di Alcaraz-Auger Aliassime in programma stasera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Atp Finals, Sinner senza problemi con De Minaur: va in finale e aspetta il vincitore di Alcaraz-Aliassime | 7-5, 6-2?Bolelli-Vavassori eliminati

ATP Finals, Jannik Sinner supera Alex de Minaur 7-5, 6-2 e vola in finale contro il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime Palasport Olimpico di Torino Tutti i video, le foto e i dettagli qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pront - facebook.com Vai su Facebook

Bolelli-Vavassori e poi Sinner-De Minaur, la diretta delle Atp Finals Vai su X

Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Zverev: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. ilmessaggero.it scrive

Sinner-de Minaur alle ATP Finals, il risultato in diretta 7-5: break di Jannik nel secondo set - Il numero 2 del mondo Jannik Sinner sfida de Minaur nella semifinale delle Finals di Torino: in palio il pass per la finale contro Alcaraz o Auger- Scrive fanpage.it

Atp Finals, Sinner si prende la finale: "Sarà dura, ma per fortuna gioco in casa" - Sono nove i successi di fila dell'altoatesino alle Finals di Torino: "Per tutti noi è l'ultimo torneo dell'anno, siamo tutti stanchi e ho la fortuna di avere il pubblico dalla mia parte che mi dà una ... Scrive sportmediaset.mediaset.it