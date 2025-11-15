Atp Finals Sinner in finale de Minaur ko in 2 set

Sinner come da pronostico si qualifica per la finale delle Atp Finals 2025 di Torino. Il campione in carica supera l'australiano Alex de Minaur in due set col punteggio di 7-5 6-2 in meno di due ore di partita. Nella prima frazione di gioco ci vogliono sette tentativi a Sinner per strappare il servizio ad Alex de Minaur e vincere il primo set. L'australiano gioca bene si difende benissimo e col servizio e' sempre molto efficace. Ma, dopo aver sprecato tre palle break consecutive al secondo gioco, non riesce piu' a impensierire Sinner che prende in mano le redini del gioco. La difesa di de Minour e' tenace, ma poi sul 5-5 nulla puo' contro Il martellamento dell'italiano che, al secondo tentativo, strappa il servizio e poi vince facilmente il primo set. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atp Finals, Sinner in finale, de Minaur ko in 2 set

