Atp Finals Sinner batte anche De Minaur ed è in finale

Per il terzo anno di fila l'altoatesino si giocherà il titolo a Torino TORINO - Jannik Sinner non si ferma: batte Alex De Minaur 7-5 6-2 dopo un'ora e 52 minuti di gioco e per il terzo anno di fila raggiunge l'ultimo atto delle Atp Finals. Sul veloce della Inalpi Arena di Torino, il 24enne altoatesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

