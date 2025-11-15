Atp Finals | ecco a che ora Sinner giocherà la finale di domani

Gazzetta.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik scenderà in campo domenica 16 novembre alle 18, per provare a vincere il "torneo dei maestri" per il secondo anno di fila. Sfiderà Alcaraz o Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

