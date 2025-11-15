ATP Finals 2025 Sinner batte De Minaur | conquista la terza finale di carriera nel torneo

Torino, 15 novembre 2025 – Jannik Sinner in finale alle Atp Finals 2025 a Torino. L’azzurro, numero 2 del mondo, oggi 15 novembre in semifinale batte l’australiano Alex De Minaur per 7-5, 6-2 in 1h53?. Sinner centra la tredicesima vittoria in altrettanti confronti diretti con De Minaur. L’altoatesino, che si appresta a giocare la terza finale consecutiva nel ‘torneo dei maestri’, spacca la partita nell’undicesimo game del primo set: l’ottava palla break è quella giusta, Sinner strappa il servizio al rivale (6-5) e chiude il parziale 7-5. Il match, di fatto, finisce qui. De Minaur si sbriciola, Sinner vola 4-0 con una striscia di 6 game consecutivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

