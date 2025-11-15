ATP Finals 2025 Jannik Sinner | Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale domani mi divertirò

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l’azzurro ha sconfitto in due set l’australiano Alex de Minaur e domani affronterà nell’ultimo atto il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano ha parlato a caldo al termine del match odierno nella consueta intervista in campo. L’ analisi a caldo dell’azzurro: “ Sono molto felice, è l’ultimo evento dell’anno, è stato fantastico concludere in questo modo. È stata una partita molto dura, soprattutto all’inizio del primo set, ho sentito che stava servendo alla grande, era molto preciso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Finals 2025, Jannik Sinner: “Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale, domani mi divertirò”

Altri contenuti sullo stesso argomento

È FINALE!!!!! Jannik Sinner è in finale delle Atp Finals di Torino per il terzo anno consecutivo. Ci arriva da campione in carica, senza aver lasciato per strada neanche un set. Ha appena sconfitto in semifinale l’amico Alex De Minaur, faticando solo un set. Poi è - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner continua a non perdere un colpo alle Atp Finals! L’azzurro ha superato lo statunitense Ben Shelton con un netto 6-3 7-6(3) e chiude imbattuto la fase a gironi. Domani alle 14:30 lo attende la semifinale contro Alex De Minaur. Vai su X

Sinner, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista azzurro ha liquidato in due set De Minaur ed è tornato nell'atto conclusivo a Torino per il secondo anno di fila: quello che c'è da sapere sull'ultimo match ... Si legge su corrieredellosport.it

ATP Finals 2025, Jannik Sinner: “Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale, domani mi divertirò” - Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l'azzurro ha sconfitto in due set l'australiano Alex de Minaur e ... oasport.it scrive

Sinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... Si legge su tuttosport.com