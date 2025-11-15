ATP Finals 2025 Jannik Sinner | Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale domani mi divertirò

Oasport.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l’azzurro ha sconfitto in due set l’australiano Alex de Minaur e domani affronterà nell’ultimo atto il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano ha parlato a caldo al termine del match odierno nella consueta intervista in campo. L’ analisi a caldo dell’azzurro: “ Sono molto felice, è l’ultimo evento dell’anno, è stato fantastico concludere in questo modo. È stata una partita molto dura, soprattutto all’inizio del primo set, ho sentito che stava servendo alla grande, era molto preciso. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp finals 2025 jannik sinner sono molto contento di chiudere la stagione con una finale domani mi divertir242

© Oasport.it - ATP Finals 2025, Jannik Sinner: “Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale, domani mi divertirò”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista azzurro ha liquidato in due set De Minaur ed è tornato nell'atto conclusivo a Torino per il secondo anno di fila: quello che c'è da sapere sull'ultimo match ... Si legge su corrieredellosport.it

ATP Finals 2025, Jannik Sinner: “Sono molto contento di chiudere la stagione con una finale, domani mi divertirò” - Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: l'azzurro ha sconfitto in due set l'australiano Alex de Minaur e ... oasport.it scrive

atp finals 2025 jannikSinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals 2025 Jannik