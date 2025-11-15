Assalto al Campidoglio Trump grazia uno dei rivoltosi
Il presidente Usa Donald Trump ha concesso il perdono a un rivoltoso del 6 gennaio che era rimasto in carcere nonostante la grazia data agli assalitori del Campidoglio, a causa di una condanna separata per possesso illegale di armi da fuoco. Questo è l’ultimo esempio della volontà di Trump di usare la sua autorità per aiutare i sostenitori che cercarono di mantenerlo al potere nonostante la sconfitta alle elezioni contro il presidente Joe Biden nel 2020. Daniel Edwin Wilson era sotto indagine per il ruolo avuto nella rivolta quando le autorità hanno trovato sei pistole e circa 4.800 proiettili nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Un terremoto ha colpito che è stata, a tutti gli effetti, un’istituzione del giornalismo del mondo libero, dopo aver rimontato le parole del presidente Usa in modo da farle diventare un incitamento diretto all’assalto del Campidoglio - facebook.com Vai su Facebook
Trump concede la grazia a Giuliani e ai sostenitori che assaltarono il Congresso - Ma il tycoon si esclude: «Questo provvedimento non riguarda il presidente degli Stati Uniti» ... Come scrive msn.com
Assalto alle elezioni del 2020. Donald grazia Giuliani e alleati. "Fine di una grave ingiustizia" - Perdono per l'ex sindaco e altri 76: provarono a sovvertire l'esito del voto che incoronò Biden Spietato con i nemici, magnanimo con gli amici e gli alleati. Da msn.com
Stati Uniti Trump grazia Giuliani e chi tentò di ribaltare il voto nel 2020: «Sono grandi americani» - Nuovo colpo di spugna di Donald Trump sui tentativi di ribaltare l'esito delle presidenziali del 2020, culminati nell'assalto al Capitol da parte dei suoi fan. Come scrive bluewin.ch