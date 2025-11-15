Arezzo | muore 69enne in uno scontro auto-moto L’elisoccorso non può atterrare per il maltempo
I soccorritori hanno anche attivato l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze che tuttavia non è riuscito a raggiungere il luogo dello scontro per via delle criticità legate al meteo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
