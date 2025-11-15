Arezzo botta al quadro elettrico | davanti al bar Truciolini s’apre gratis la Fiera del Cortocircuito!
Arezzo — Davanti al bar Truciolini, proprio di faccia alla vecchia Lebole, nei giorni scorsi un furgone deve aver avuto un momento di ispirazione artistica e gn’ha tirato una craniata micidiale a un quadro elettrico sul marciapiede. Risultato? L’armadietto ora pare un prosciutto aperto in bella vista, co’ tutti i fili de fori manco fosse un piatto di spaghetti del giorno dopo. Le foto parlano chiaro: fili arrotolati come budelli, viti e morsetti sparsi come coriandoli, sportello per terra e tappato alla meglio co’ due strisce di nastro marrone che neanche al mercato nero dei pacchi di Natale. Dentro, un ammasso di cavi grigi che manco un piovrone a tre teste, le etichette che dicono “ARM. 🔗 Leggi su Lortica.it
