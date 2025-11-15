Anziano precipita da tre metri | soccorso dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti alle ore 13:45 nel comune di Firenzuola sulla strada Statale Montanara Imolese, per un soccorso a persona caduta accidentalmente in un cavedio presente tra l’abitazione e il terreno montuoso facendo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

