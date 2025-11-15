Antonio Tajani visita il Conservatorio di San Pietro a Majella | tra musica storia e giovani talenti

Il ministro Tajani a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella: un incontro tra storia, musica e giovani talenti che continuano la tradizione europea L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Antonio Tajani visita il Conservatorio di San Pietro a Majella: tra musica, storia e giovani talenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VIDEO / Giorgia Meloni a Napoli per la chiusura della campagna elettorale: parte il coro “chi non salta comunista è”. Sul palco, insieme alla premier e al ministro Antonio Tajani, salta anche il candidato veneto dell’Udc alle regionali, Antonio De Poli. - facebook.com Vai su Facebook

Siamo orgogliosi del lavoro di Antonio Tajani alla Farnesina anche per il commercio internazionale. Grazie al suo impegno, l’export del Made in Italy cresce, si rafforza nel mondo e diventa motore di sviluppo per imprese, territori e occupazione. Vai su X

Tajani in visita al Conservatorio San Pietro a Majella - Antonio Tajani ha scelto il Conservatorio di San Pietro a Majella come tappa della sua giornata napoletana, entrando in punta di piedi in uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale europea. Segnala ilroma.net

Tajani incontro sfollati, visita Arquata - E' ripreso stamani con una visita agli sfollati di Accumoli, ospiti dell'Hotel Relax di San Benedetto del Tronto, e poi ad Arquata del Tronto, ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Ministri Tajani e Piantedosi domani in missione in Mauritania - I Ministri degli Esteri e dell'Interno, Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, saranno da domani in missione in Mauritania, Senegal e Niger per incontri con le Autorità istituzionali dei tre Paesi, ... Lo riporta ansa.it