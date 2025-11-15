Antonio Tajani visita il Conservatorio di San Pietro a Majella | tra musica storia e giovani talenti

Il ministro Tajani a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella: un incontro tra storia, musica e giovani talenti che continuano la tradizione europea

antonio tajani visita il conservatorio di san pietro a majella tra musica storia e giovani talenti

antonio tajani visita conservatorioTajani in visita al Conservatorio San Pietro a Majella - Antonio Tajani ha scelto il Conservatorio di San Pietro a Majella come tappa della sua giornata napoletana, entrando in punta di piedi in uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale europea. Segnala ilroma.net

