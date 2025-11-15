Ancelotti non ci sta | Non sono solo un gestore al Real facevo tanto lavoro tattico

Rio de Janeiro, 15 novembre 2025 – Carlo Ancelotti si sta preparando al prossimo Mondiale con il Brasile. Per il tecnico, si tratta della prima vera esperienza con una nazionale dopo essere stato il vice di Arrigo Sacchi nell'Italia dal 1992 al 1995 e vuole farsi trovare pronto. La carriera di Ancelotti parla chiaro: dai campionati alle coppe nazionali, passando per le Champions League e per le Supercoppe UEFA. Il tecnico di Reggiolo è stato uno dei migliori allenatori di sempre e ora cerca la consacrazione definitiva nel massimo torneo per le nazionali. Tuttavia, nella sua carriera, in tanti hanno descritto Ancelotti solo come un “gestore”, in grado di rapportarsi con i grandi campioni e di farli rendere al meglio ma con qualche limite per quanto riguarda la tattica e lo sviluppo del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

