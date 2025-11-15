anticipazioni sulla prossima puntata di “Amici 25” in onda il 16 novembre. La puntata di “Amici di Maria De Filippi”, prevista per domenica 16 novembre, si preannuncia ricca di sfide, esami e momenti di suspense. La registrazione, avvenuta giovedì 13 novembre, ha portato alla luce alcune novità sui partecipanti, le dinamiche e le assenze. Un particolare rilievo viene attribuito all’ assenza di Paola, motivata da motivi non ancora divulgati ufficialmente, ma che ha influenzato l’andamento delle sfide tra gli allievi. resoconto delle sfide e delle eliminazioni previste. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, nella puntata di domenica non ci saranno eliminazioni immediatamente definitive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amicizia anticipazioni domenica 16 novembre ospiti sfide eliminazioni e perché paola non c’è