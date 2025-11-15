Altobelli sicuro | Pio Esposito può diventare un campione Chivu un ottimo allenatore Per lo scudetto vi faccio questa previsione

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto in Serie A e sulle chance Mondiale per l’Italia. Intervistato da La Stampa, Alessandro Altobelli ha parlato così dell’ Inter, del giovane Francesco Pio Esposito e della Nazionale. NAZIONALE – « È evidente che ci sia un problema di sistema calcio se l’ultimo Mondiale che hai disputato è del 2014. Servirebbe solo un po’ più di coraggio, basta dare fiducia ai tanti giovani di talento che abbiamo. Con le varie Under siamo sempre al top, non può essere un caso ». PIO ESPOSITO UN ESEMPIO DI GIOVANE SU CUI PUNTARE? – « Penso di sì, ha fisico e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Altobelli sicuro: «Pio Esposito può diventare un campione, Chivu un ottimo allenatore. Per lo scudetto vi faccio questa previsione»

