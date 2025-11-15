ALLERTA GIALLA in Toscana tra Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2025

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti, valida dalle ore 18 di oggi, sabato 15 novembre, e per tutta la giornata di domenica 16 novembre. Le aree interessate sono quelle della Toscana centro-settentrionale, dove sono attese condizioni di instabilità atmosferica e precipitazioni localmente intense. Rischio idrogeologico 16 Novembre Rischio Temporali 16 Novembre Precipitazioni e cumulati attesi. Tra oggi e domani sono previste piogge anche sotto forma di rovesci o temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della regione. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - ALLERTA GIALLA in Toscana tra Sabato 15 e Domenica 16 Novembre 2025

