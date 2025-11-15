Allerta arancione su tutta la regione Arpal | Possibili temporali stazionari

Peggiorano le condizioni meteo sulla Liguria. Domenica 16 novembre 2025 allerta arancione per temporali. "Si conferma - spiega Arpal - il fine settimana perturbato sulla Liguria. La prima fase, che questa notte ha visto temporali molto forti sul ponente, tra Melogno, Osiglia (74mm1h e 236mm12h). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ALLERTA ARANCIONE su tutta la Liguria ? INFO E ORARI - facebook.com Vai su Facebook

Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Toscana domani 22 ottobre: l’elenco dei comuni interessati Vai su X

Maltempo, allerta arancione in tutta la Liguria - Per questo l’allerta meteo emessa in queste ore è stata estesa e passerà da gialla ad arancione. Scrive radioaldebaran.it

Allerta meteo, domenica sarà gialla. Da mezzogiorno arancione - Dalle 12 di domenica 15 novembre passerà al livello arancione in tutta la regione ... Secondo ilsecoloxix.it

Liguria da domani allerta arancione: temporali forti e piogge diffuse dalle 12 - Domenica 16 novembre tutta la Liguria sarà in allerta arancione per temporali: fenomeni forti, piogge diffuse e venti intensi previsti dal pomeriggio. Scrive ligurianotizie.it