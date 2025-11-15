Allerta arancione su tutta la regione Arpal | Possibili temporali stazionari

Genovatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peggiorano le condizioni meteo sulla Liguria. Domenica 16 novembre 2025 allerta arancione per temporali. Sabato è stata una giornata complicata in diverse zone della città con numerosi interventi svolti dai vigili del fuoco a causa del maltempo: alberi pericolanti, allagamenti, persone bloccate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

