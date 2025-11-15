All' asta cento gioielli della collezione Renault | dalle monoposto di F1 alla R5 Maxi Turbo

Gazzetta.it | 15 nov 2025

Il 7 dicembre 2025 Renault batterà all'asta cento diverse chicche provenienti dal proprio archivio, in attesa dell'allestimento di un museo. Si va dalle classiche prodotte in serie a iconiche vetture da corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

all asta cento gioielli della collezione renault dalle monoposto di f1 alla r5 maxi turbo

© Gazzetta.it - All'asta cento gioielli della collezione Renault: dalle monoposto di F1 alla R5 Maxi Turbo

