Albisola in tanti alla camera ardente dell’ex sindaco e senatore Franco Orsi

Nonostante la pioggia, è incessante la processione di amici e conoscenti nella chiesa Stella Maris di Albisola Superiore dove è stata allestita la camera ardente per l’ex sindaco e senatore. Alle 15 i funerali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Albisola, in tanti alla camera ardente dell’ex sindaco e senatore Franco Orsi

