Albero pericolante a Fratte | transennata l' area
Albero pericolante nella piazza di Fratte, a Salerno. In questo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare l'area e procedere con le verifiche del caso, per la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
