Affondata la Mediterranea di Casarini | due mesi di stop e maxi-multa Siamo sotto attacco del governo non obbediremo…

Niente regole? Punizioni pesanti per le Ong come “Mediterranea”, dell’ex no global Luca Casarini, che si sentono in diritto di gestire la propria attività facendosi beffa delle leggi italiane. Sessanta giorni di fermo amministrativo e 10mila euro di multa per la nave della Ong Mediterranea Saving Human. “Subiamo un nuovo pesante attacco del governo – scrivono dalla Organizzazione – la nostra nave Mediterranea è stata colpita da 60 giorni di fermo amministrativo e 10mila euro di multa in base al decreto legge Piantedosi. È la seconda identica sanzione per le due missioni della nuova nave. Questa volta dopo il salvataggio di 92 persone, tra cui donne, uomini, minori, tutte persone vulnerabili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Affondata” la Mediterranea di Casarini: due mesi di stop e maxi-multa. “Siamo sotto attacco del governo, non obbediremo…”

