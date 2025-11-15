Adescò minorenne portato in carcere

I carabinieri della stazione di Pra' hanno arrestato e condotto presso il carcere di Pontedecimo un 66enne, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze.L'uomo dovrà scontare una pena residua di 8 mesi per il reato di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

