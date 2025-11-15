Addio a una ditta storica | chiude la Cipriani Serramenti persi 15 posti di lavoro

Lanazione.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagno a Ripoli (Firenze), 15 novembre 2025 – Ancora una chiusura e ancora di una ditta storica. Si interrompe il cammino della Cipriani Serramenti con sede a Grassina, azienda che vanta più di 100 anni di storia, essendo stata fondata nel 1920 come falegnameria e diventata nel tempo punto di riferimento nel settore legno-industriale per tutta la zona di Firenze sud e oltre. Ad annunciarlo è la Fillea Cgil. Perdono così il lavoro 15 persone, rimaste rispetto alle 40 che lavoravano nell’azienda fino al 2019. “Il fallimento dichiarato dalla Cipriani Serramenti – commenta Marta Tamara Terzi della Fillea Cgil Firenze non è una fatalità né un effetto inevitabile del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a una ditta storica chiude la cipriani serramenti persi 15 posti di lavoro

© Lanazione.it - Addio a una ditta storica: chiude la Cipriani Serramenti, persi 15 posti di lavoro

Scopri altri approfondimenti

Profumi addio, chiude Braccini. Un’altra luce storica si spegne. Fu il re del commercio in centro - Saracinesche abbassate in via Santa Maria e in via Felice Cavallotti a Marina "Il mondo è cambiato. Secondo lanazione.it

Negozi storici addio, l’orologiaio Al Pendol di Bologna chiude dopo 80 anni. Barbara e Stefano: “Andiamo in pensione” - Bologna, 13 ottobre 2025 – C’era una volta un orologio appeso sotto il portico di via Santo Stefano, qualche mese fa è scomparso. Secondo ilrestodelcarlino.it

Libreria chiude dopo 76 anni, sulla porta la lettera d’addio - Dopo 76 anni, chiude infatti i battenti la Libreria e cartoleria Uver, situata in via Ettore Simonazzi, vicino all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Ditta Storica Chiude