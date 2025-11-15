Addio a una ditta storica | chiude la Cipriani Serramenti persi 15 posti di lavoro
Bagno a Ripoli (Firenze), 15 novembre 2025 – Ancora una chiusura e ancora di una ditta storica. Si interrompe il cammino della Cipriani Serramenti con sede a Grassina, azienda che vanta più di 100 anni di storia, essendo stata fondata nel 1920 come falegnameria e diventata nel tempo punto di riferimento nel settore legno-industriale per tutta la zona di Firenze sud e oltre. Ad annunciarlo è la Fillea Cgil. Perdono così il lavoro 15 persone, rimaste rispetto alle 40 che lavoravano nell’azienda fino al 2019. “Il fallimento dichiarato dalla Cipriani Serramenti – commenta Marta Tamara Terzi della Fillea Cgil Firenze non è una fatalità né un effetto inevitabile del mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
