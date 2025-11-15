Abodi avverte | Stadi? La sensibilità non basta! Da Milano un passo avanti importante per San Siro

Inter News 24 Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema dei nuovi stadi, che riguarda anche San Siro. Intervistato da Sky Tg 24, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato così del tema stadi in Italia, soffermandosi anche sul nuovo San Siro. LE SUE PAROLE SUL TEMA STADI – « Stadi? Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata, ma se non si traduce in agenda le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda. 🔗 Leggi su Internews24.com

