Abodi avverte | Stadi? La sensibilità non basta! Da Milano un passo avanti importante per San Siro
Inter News 24 Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema dei nuovi stadi, che riguarda anche San Siro. Intervistato da Sky Tg 24, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato così del tema stadi in Italia, soffermandosi anche sul nuovo San Siro. LE SUE PAROLE SUL TEMA STADI – « Stadi? Sono operativo. Non basta la sensibilità, quella c’è sempre stata, ma se non si traduce in agenda le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e si immagina la realizzazione del nuovo stadio della Roma, così come la Lazio ha la sua agenda. 🔗 Leggi su Internews24.com
IL MINISTRO - Abodi avverte: "Stadio Maradona per Euro2032? Il tempo sta scadendo"
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/europei-2032-abodi-avverte-napoli-stadio-maradona-il-tempo-s/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Europei2032 #StadioMaradona #Napoli #Sport #Calcio
Stadi Euro 2032, Abodi avverte: «Entro un anno e mezzo avvieremo l'iter per i nuovi stadi. Napoli? Capisco la sua sacralità, ma questione delicata»
Abodi: "Stadi Europei 2032? Non sono preoccupato" - Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è intervenuto questa mattina, durante Sky TG24 Live in Roma, alla presentazione della quarta edizione di Sky Up The Edit.
Stadio Maradona, Abodi: "Euro 2032 senza Napoli inimmaginabile, ma possibile" - Un Europeo di calcio senza Napoli è "inimmaginabile", ma comunque uno scenario "possibile".