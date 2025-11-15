A Spazio Vitale in scena lo spettacolo che unisce il teatro all’intelligenza artificiale
Domenica 16 novembre alle 20:30 allo Spazio Vitale di via San Vitale 5 andrà in scena lo spettacolo ViaggIAccademici – a GPTheatre Experiment.Ideato e curato da Alice Barale, Luca Daino e Matteo Zignani come intreccio di drammaturgia, ricerca artistica e intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
