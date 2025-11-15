A Mezzocammino nasce un nuovo bosco urbano | 400 alberi piantati dai dipendenti Tim

Lecci, sughere, tamerici, corbezzoli, frassini, peri e viburni. Con la piantumazione di 400 alberi nasce un nuovo bosco urbano a Torrino Mezzocammino.L’iniziativa, voluta da Tim, con la collaborazione di Rete Clima, si è svolta nella mattinata di sabato 15 novembre. Coinvolte nella piantumazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nuovo bosco urbano al Torrino, piantati 400 alberi - Oltre cento persone tra dipendenti TIM, familiari e amici hanno partecipato alla giornata di piantagione, durante la quale, tramite la messa a dimora di 400 alberi, è stato creato un nuovo bosco urban ... Secondo ansa.it