A Lecce l’assemblea delle Province italiane All’apertura dei lavori anche Mattarella

Lecceprima.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - “Le Province, aperte al futuro”, è questo il titolo dell’Assemblea nazionale delle Province italiane che si terrà a Lecce, presso il Teatro Apollo, nelle giornate del 25 e 26 novembre prossimi. Due giornate di incontro tra i presidenti delle Province, i sindaci e i consiglieri provinciali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

