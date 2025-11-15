A Ferrara si scia anche senza neve mattinata di esercizi tecnici per i movimenti
Lo Sci Club Sport Tech di Ferrara e la Jam Session Ski Academy hanno organizzato la ‘Dry Skiing Day’, una giornata dedicata alla tecnica dello sci che si è svolta sabato 15 all’Hotel Carlton dalle 9 alle 14. Durante l’iniziativa Valerio Malfatto, fondatore di Jam Session e gli insegnanti della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BASKET GIOVANILE - Doppietta invece per l’Under 17 Eccellenza, che conquista 4 punti, con Fortitudo e Modena, che la tengono in scia a Ferrara, che guida il gruppo con 12 punti - facebook.com Vai su Facebook
Una scia di impronte sulla neve mette in salvo una cucciolata di cani abbandonati - In Texas, un segnale quasi impercettibile nella neve ha guidato una donna fino a una scoperta commovente: una mamma cane e i suoi cinque cuccioli in lotta contro il gelo. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it