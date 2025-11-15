A Ferrara si scia anche senza neve mattinata di esercizi tecnici per i movimenti

Ferraratoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sci Club Sport Tech di Ferrara e la Jam Session Ski Academy hanno organizzato la ‘Dry Skiing Day’, una giornata dedicata alla tecnica dello sci che si è svolta sabato 15 all’Hotel Carlton dalle 9 alle 14. Durante l’iniziativa Valerio Malfatto, fondatore di Jam Session e gli insegnanti della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

