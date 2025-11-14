zona land 3 data di uscita prevista dal regista originale

Aggiornamenti sulla possibile produzione di Zombieland 3. Il franchise di Zombieland continua a mantenere viva l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Dopo il successo commerciale dei primi due capitoli, si ipotizza una prossima pellicola che potrebbe arrivare nel 2029, rispettando una cadenza decennale tra le uscite. In questo contesto, si analizzano le dichiarazioni dei registi e le più recenti indiscrezioni sulle prospettive future del franchise di zombie comedy. Stato attuale e dichiarazioni del regista Ruben Fleischer. Ruben Fleischer, regista dei primi due film, ha condiviso in una recente intervista con Deadline che sta lavorando per realizzare Zombieland 3 nel 2029. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

