Zelensky’s boys

Mi meraviglio di chi si meraviglia delle notizie da Kiev sulla corruzione delle alte sfere. Si sapeva dal 1992, da quando l’Ucraina è nata, che era il Paese più corrotto d’Europa. Aldo Contaldo via email Gentile lettore, fino a due mesi fa l’Europa fingeva che la corruzione ucraina fosse faccenda di bustarelle tra gente di piccolo rango, vigili urbani, impiegati comunali, ecc. Poi Zelensky emanò una legge per abolire il Nabu, l’ente investigativo anticorruzione, ma dovette ritirarla per le proteste popolari e perché l’Ue minacciò di tagliargli la mangiatoria. Si disse che la legge mirava a salvare la cerchia stretta dei suoi collaboratori, invischiati nei massimi gradi di corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it