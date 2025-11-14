Zelensky non vuole darsi per vinto e Putin mette a ferro e fuoco Kiev
Quella appena trascorsa è stata una notte di vero e proprio terrore a Kiev. Dopo settimane di relativa calma, complici le notizie dal fronte che vedono l’esercito ucraino letteralmente allo stremo, la capitale dell’ex repubblica sovietica è stata colpita da un attacco russo imponente e spietato con centinaia di missili e droni che hanno svegliato la città con boati ed esplosioni che hanno squarciato il silenzio nel cuore d’Europa. Si è trattato di un’azione brutale con le autorità ucraine che hanno contato almeno 6 morti e 35 feriti, sparsi nei nove quartieri che sono stati duramente colpiti e messi a ferro e fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Zelensky vuole acquistare 25 sistemi di difesa Patriot dagli Usa Vai su X
I soldati russi a un passo dalla conquista della città chiave del Donbass. I militari sul posto: «Rischiamo l’accerchiamento». Zelensky non vuole mollare e ordina nuovi contrattacchi. Kiev teme l’effetto di una ritirata sulla Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook
Guerra ucraina, Zelensky insiste sui Tomahawk. Ma Trump frena: «Kiev e Mosca si fermino, la storia dirà chi ha vinto» - Dobbiamo cercare di eliminare un po’ di odio che c’è tra i presidenti di Ucraina e Russia. Lo riporta ilmessaggero.it
"Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti", Trump accende le speranze di Kiev - Donald Trump non scioglie ancora le riserve sull'invio dei potenti missili all'Ucraina, ma con una battuta sembra accendere le speranze di un ... Come scrive adnkronos.com
Vertice dei Volenterosi a Londra, Zelensky da Starmer: "Putin vuole disastro umanitario" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non nasconde la sua preoccupazione per i mesi a venire, parlando con il premier inglese Keir ... Lo riporta tg24.sky.it