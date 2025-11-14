Quella appena trascorsa è stata una notte di vero e proprio terrore a Kiev. Dopo settimane di relativa calma, complici le notizie dal fronte che vedono l’esercito ucraino letteralmente allo stremo, la capitale dell’ex repubblica sovietica è stata colpita da un attacco russo imponente e spietato con centinaia di missili e droni che hanno svegliato la città con boati ed esplosioni che hanno squarciato il silenzio nel cuore d’Europa. Si è trattato di un’azione brutale con le autorità ucraine che hanno contato almeno 6 morti e 35 feriti, sparsi nei nove quartieri che sono stati duramente colpiti e messi a ferro e fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Zelensky non vuole darsi per vinto e Putin mette a ferro e fuoco Kiev