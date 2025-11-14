You me and tuscany | scopri la commedia romantica di halle bailey e regé-jean page
Recentemente si è annunciato un nuovo progetto cinematografico che vede protagonisti due volti molto noti del panorama televisivo e cinematografico: Regé-Jean Page, celebre per la sua interpretazione in Bridgerton, e Halle Bailey, star de La Sirenetta. La pellicola, intitolata You, Me & Tuscany, si presenta come una commedia romantica destinata a catturare l’attenzione del pubblico con una storia ambientata nella splendida campagna toscana. In attesa dell’uscita in sala, sono state diffuse le prime immagini ufficiali che mostrano i due attori in scene di vita quotidiana e momenti di relax tra un sorso di vino e una passeggiata in vigneto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
