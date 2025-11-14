Yildiz Juventus Pedullà non ha dubbi | La 10 è un impegno che il club ha preso Rinnovo? Non può essere un problema di soldi sennò…
Yildiz Juventus, Pedullà analizza il rinnovo: la numero 10 significa puntarci su, la Juve dopo tutti i soldi buttati in passato non può bloccarsi ora. Il rinnovo di Kenan Yildiz è il caso più spinoso sul tavolo della nuova dirigenza della Juventus. La trattativa per l’adeguamento del contratto del numero 10 (in scadenza 2029) è in una fase di stallo totale: le parti, come emerso, sono “distantissime”, con il club che offre 4,5 milioni di euro più bonus e il giocatore che ne chiede tra i 5 e i 6 come base fissa. Sulla questione è intervenuto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha criticato duramente l’indecisione della Vecchia Signora, sottolineando la contraddizione tra l’aver concesso la maglia più prestigiosa al turco e l’attuale “freddezza” sul rinnovo economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
