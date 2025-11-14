Yildiz Juve Bonanni senza filtri | L’agente fa bene a battere cassa anche se… Poi fa il paragone con altri due bianconeri della rosa
Yildiz Juve, Bonanni sul rinnovo: per lui non vale 6 milioni, ma l’agente fa bene a chiedere visto che David ne prende 6 e Vlahovic 12. Il caso del rinnovo di Kenan Yildiz continua a essere il tema più caldo in casa Juventus. La trattativa tra la Vecchia Signora e l’entourage del talento turco è in una fase di stallo totale: le parti, come emerso, sono “distantissime”, con il club fermo a 4,5 milioni di euro più bonus (per arrivare a 6) e il giocatore che chiede una base fissa da 5-6 milioni. Sulla questione è intervenuto l’ex calciatore Massimo Bonanni, ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio durante la trasmissione Maracanà, esprimendo un’analisi tanto critica quanto pragmatica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
