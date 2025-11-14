Voglio vederti danzare | Palermo celebra l’anima del Maestro Battiato in una serata di musica e memoria
Lo spettacolo andato in scena giorno 9 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, ideato per celebrare gli 80 anni dalla nascita e i 4 anni dalla sua scomparsa. é stato un tributo ricco di grandi emozioni, all’infinito mondo artistico e spirituale di un grande artista come Franco Battiato, che ha regalato al pubblico palermitano, un viaggio coinvolgente e commovente, attraverso le sue più belle e più amate composizioni del suo vasto repertorio. Sul palcoscenico un mix di voci, suoni,luci e emozioni in movimento Il cuore di questo meraviglioso spettacolo, è stata l’amalgama tra la band dei musicisti di Battiato, e l’ottima sezione d’archi dell’Ensemble Etna Contemporanea diretta da Giovanni Cernicchiaro, che hanno saputo ricreare in modo magistrale, l’eleganza e la sonorità degli arrangiamenti originali. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
