Violenza sessuale su una minorenne arrestato 23enne | deve stare in carcere per due anni

Era accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne e per questo reato è stato condannato in via definitiva. I fatti sono stati commessi e denunciati nel 2023 a Viterbo, ma il ragazzo, 23enne, è stato arrestato nella città di Fondi (Latina). L'ordine di carcerazione è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

